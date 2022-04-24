РИА НовостиЛегойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурднымВ Русской православной церкви расценили как нонсенс известие о том, что Вильнюс предложил Брюсселю ввести санкции в связи с событиями на Украине против патриарха Кирилла.ИнтерфаксПредседатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал абсурдным озвученное в Литве предложение ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Lenta.ruВ воскресенье, 24 апреля, министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва направила в ЕС предложение внести патриарха Кирилла в санкционной список.РЕН ТВВ ответ на действия России страны Запада (США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Япония) объявили о новых, более жестких, санкциях против РФ, в том числе финансово-экономического характера.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтРЕН ТВНовостной фронтКомсомольская правдаPravda.RuИзвестияLife.ruГазета.RuПолитика СегодняПолитРоссияA42.RUПодробнее о событииЛегойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурднымLenta.ru09:12Легойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурднымРИА Новости07:55Самое цитируемоеВ РПЦ назвали абсурдным предложение Литвы ввести санкции против патриарха КириллаРЕН ТВ08:17В РПЦ назвали абсурдным предложение главы МИД Литвы Ландсбергиса внести патриарха Кирилла в список попавших под санкции россиянРадио Sputnik08:12РПЦ ответила на призыв Литвы ввести санкции против патриарха КириллаМосковский Комсомолец07:09В РПЦ назвали нонсенсом идею Литвы ввести ЕС санкции против патриарха КириллаГазета.Ru06:50В РПЦ прокомментировали предложение Литвы ввести санкции против патриарха Кирилла в ЕСИнтерфакс06:44Показать ещёОценить430Поделиться