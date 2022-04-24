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Легойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурдным

В Русской православной церкви расценили как нонсенс известие о том, что Вильнюс предложил Брюсселю ввести санкции в связи с событиями на Украине против патриарха Кирилла.
Интерфакс
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал абсурдным озвученное в Литве предложение ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru
В воскресенье, 24 апреля, министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва направила в ЕС предложение внести патриарха Кирилла в санкционной список.
РЕН ТВ
В ответ на действия России страны Запада (США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Япония) объявили о новых, более жестких, санкциях против РФ, в том числе финансово-экономического характера.
Росбалт
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Подробнее о событии

Легойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурдным
Lenta.ru09:12
Легойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурдным
РИА Новости07:55
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