Общество

Вести.RuВести.RuЛегойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил

Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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