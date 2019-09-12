с чего всё началось

В среду, 11 сентября, патриарх освободил священника Александра Волкова от должности главы патриаршей пресс-службы. Он руководил ею с 5 июня 2012 года. В 2016 году Волков был назначен настоятелем московского храма преподобного Сергия Радонежского.

Экономика Британия запаслась шампанским из-за возможности «жесткого» Brexit Французские производители шампанских вин завезли в Великобританию достаточное количество этого продукта.

Армия и оружие Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Здоровье В России подорожали жизненно важные лекарства Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Здоровье Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.

Экономика Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Политика Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы Администрация сервиса микроблогов Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.

Технологии Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2 Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.

Экономика Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.

Здоровье «Волна» волнуется Первая "Волна" состоялась в 2006 году. С той поры прошла "Волна" по семи федеральным округам Российской Федерации.

Происшествия На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.

Происшествия Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.

Общество За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро Размер пособия составит 700 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет — таким образом, общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро.

Общество Хидео Кодзима покажет 50 минут геймплея Death Stranding на TGS 2019 Судя по всему, 49 минут игрового процесса Death Stranding покажут публике 12 сентября, во время первой презентации игры на TGS 2019.

Энергетика «Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.

Наука Вымерший вид кенгуру был похож на коалу Вымерший кенгуру оказался похож пережевыванием жесткой пищи на австралийскую сумчатую панду (коалу), сообщается в PLoS ONE.

Политика Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.

Авто Honda представила серийный электрокар Honda e Как сообщают журналисты издания speedme.ru, первый серийный электрокар японской компании Honda получил специальные боковые камеры, установленные вместо традиционных зеркал, с которых на дисплеи в салоне транслируется внешнее изображение.

Происшествия США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана «Дориан» США выделят Багамским островам $4 млн на восстановление от последствий урагана "Дориан" и оказание гуманитарной помощи населению.

Кино Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.