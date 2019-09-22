Футбол
Sport.ruЛэмпард считает несправедливым поражение «Челси» от «Ливерпуля»
|14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
|15′
Фикайо Томори
|20′
|30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
|42′
|57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
|71′
|71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
|77′
|78′
Фабиньо
|84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
|84′
|86′
Джеймс Милнер
|90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
|90′+4′
|54%
|Владение мячом
|46%
|80%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|1
|7
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
10
Виллиан
23
Батшуайи
19
Маунт
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
20
Лаллана
3
Фабиньо
5
Вейналдум
12
Гомес
9
Фирмино
7
Милнер
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении своей команды в матче шестого тура АПЛ от "Ливерпуля".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Футбол
Уткин: публика относится к Сёмину как к святому, я — как к человеку
Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку.
Чемпионат 02:52
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Энергетика
Нефть дорожает до $65 за баррель марки Brent
К 8:25 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали больше чем на 1% (на $0,7), до $64,98 за баррель.
Фонтанка.Ру 02:35
Экономика
«Интурист» работает в плановом режиме на фоне ухода с рынка Thomas Cook
Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не скажется на работе контролируемого им туроператора «Интурист», заявил исполнительный директор российской компании Сергей Толчин.
Коммерсантъ 03:40
Происшествия
Раскрыто убийство Михаила Круга
Lenta.ru 04:31
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Политика
ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций
ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.
РБК 00:01
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Экономика
Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.
РБК 03:58
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Кино
Опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй тизер полнометражного фильма "Во все тяжкие" под названием Еl Саminо.
Газета.Ru 03:38
Политика
Порошенко опроверг существование «формулы Штайнмайера»
Украинские власти не согласовали ни с кем так называемую «формулу Штайнмайера», утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко.
Росбалт вчера в 15:47
Культура
Noize MC, Иван Дорн и «Чайф»: как прошел фестиваль SKAZ.KA
Концертные выступления открыли Сергей Мазаев и "Моральный кодекс", а хедлайнером феста стала группа "Чайф".
Реальное время вчера в 00:00
Политика
Джонсон заявил о готовности сотрудничать с США в Персидском заливе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что за удары по нефтеобъектам Саудовской Аравии ответственность лежит на Иране и поэтому Лондон готов участвовать в военных мерах Соединенных Штатов, направленных на повышение обороноспособности королевства.
РЕН ТВ 02:28
Происшествия
В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки
Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 04:10
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Экономика
Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты
Ведомство отметило, что в столице насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой выше 80 тыс. руб. За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась приблизительно на десять процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Происшествия
Сирийские мигранты пытались улететь из Греции под видом украинцев
Известия вчера в 22:40
Происшествия
В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод
В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27