Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЛэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail. По информации издания, за опоздание не тренировку игрокам "Челси" грозит штраф в размере 20 тысяч фунтов (более 23 тысяч евро).
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Лэмпард ввел денежные штрафы для игроков «Челси»

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Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

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Лэмпард ввел штрафы в «Челси». За опоздание на тренировку игрок должен заплатить 20 тысяч фунтов

Sport24.ruвчера в 18:37
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:08, Вашингтон
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На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

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Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
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В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
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Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

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Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

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В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
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