Футбол
РИА НовостиЛэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail. По информации издания, за опоздание не тренировку игрокам "Челси" грозит штраф в размере 20 тысяч фунтов (более 23 тысяч евро).
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