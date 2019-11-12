Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail. По информации издания, за опоздание не тренировку игрокам "Челси" грозит штраф в размере 20 тысяч фунтов (более 23 тысяч евро).

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