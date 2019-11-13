Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЛэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail. По информации издания, за опоздание не тренировку игрокам "Челси" грозит штраф в размере 20 тысяч фунтов (более 23 тысяч евро).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лэмпард ввел штрафы в «Челси». За опоздание на тренировку игрок должен заплатить 20 тысяч фунтов

Sport24.ruвчера в 18:37

СМИ узнали о системе штрафов Лэмпарда в «Челси»

Sportbox.RUвчера в 11:12

Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

РИА Новостивчера в 14:45

Лэмпард ввел денежные штрафы для игроков «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53

В «Челси» штрафуют на 600 евро за опоздание на 1 минуту

Евро-футбол.рувчера в 11:27

Ван Дейка признали игроком года, Месси — второй, Роналду не вошёл в тройку

Чемпионатвчера в 16:25

СМИ узнали о системе штрафов Лэмпарда в «Челси»

Матч ТВвчера в 11:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:43, Ашберн
Общество

Основатель Cirque du Soleil задержан по подозрению в сбыте наркотиков

RT на русском 06:37
Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

РИА Новости 01:25
Общество

В Россию придет зимнее бабье лето

Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.
Lenta.ru 07:27
Недвижимость

Цены на апартаменты в Москве достигли исторического максимума

Стоимость апартаментов массового сегмента достигла 182 тыс. руб. за 1 кв. м, что стало рекордным уровнем за всю историю новостроек такого формата.
РБК 03:06
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

Путин одобрил внедрение в России нового налога

Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Общество

Путин наградил заслуженного тренера России Рахлина орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил заслуженного тренера РФ Михаила Рахлина орденом Почета.
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Политика

Бывший контрразведчик ЦПК рассказал о правилах вербовки иностранцев

Интересным опытом работы военного контрразведчика поделился в среду, 13 ноября, бывший начальник Центра подготовки космонавтов и экс-мэр Звезного городка Николай Рыбкин.
Московский Комсомолец 07:37
Политика

Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Происшествия

В «Артеке» школьница умерла во сне

РИА Новости 04:32
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой

Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.
ТАСС 06:25
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российская газета вчера в 23:38
Музыка

Сын Мика Джаггера спел на русском трек рэперов Элджея и Feduk

РИА Новости 06:41
Происшествия

Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru вчера в 10:01
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Гаджеты

Honor представил смартфон с ночным режимом на фронтальной камере

Honor 20S оснащен специальным режимом ночной съёмки во время создания селфи, который помогает добиться качественных фотографий даже при недостаточном освещении.
IT-World 04:48
Происшествия

СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале

Российская газета 06:20
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика

Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Космос

Китай успешно запустил спутник «Цзилинь-1»

Аргументы и Факты 02:51
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Финансы

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Здоровье

2756 жителей региона заболели ОРВИ

С 4 по 10 ноября ОРВИ заболело 2756 жителей Псковской области.
Луки.ру вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым

Газета.Ru 06:54
Происшествия

Историк Соколов отказался обжаловать свой арест

Российская газета 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное