Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЛэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail. По информации издания, за опоздание не тренировку игрокам "Челси" грозит штраф в размере 20 тысяч фунтов (более 23 тысяч евро).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лэмпард ввел денежные штрафы для игроков «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53

СМИ узнали о системе штрафов Лэмпарда в «Челси»

Матч ТВвчера в 11:12

СМИ узнали о системе штрафов Лэмпарда в «Челси»

Sportbox.RUвчера в 11:12

Ван Дейка признали игроком года, Месси — второй, Роналду не вошёл в тройку

Чемпионатвчера в 16:25

В «Челси» штрафуют на 600 евро за опоздание на 1 минуту

Евро-футбол.рувчера в 11:27

Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

РИА Новостивчера в 14:45

Лэмпард ввел штрафы в «Челси». За опоздание на тренировку игрок должен заплатить 20 тысяч фунтов

Sport24.ruвчера в 18:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:39, Вашингтон
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Общество

Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС 03:52
Культура

Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной года

ГЛАС.RU 00:22
Политика

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Инфорос 03:35
Происшествия

Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.
РБК вчера в 12:06
Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России

Известия 11 ноября в 23:58
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM 11 ноября в 15:40
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Экономика

Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты

Кто потратил больше всех Среди лидеров по расходам на нацпроекты (в абсолютных значениях) на 1 ноября оказались Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.), согласно данным "Электронного бюджета".
РБК вчера в 23:00
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Происшествия

В Ставрополе нашли пропавшую 16-летнюю девушку

В полиции Ставрополя сообщили, что пропавшая утром в понедельник молодая девушка найдена живой.
Российская газета 01:00
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии выпавшего из окна с матерью мальчика

Известия 04:25
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Общество

Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского.
Ведомости 02:03
Политика

Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам

Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24
Экономика

Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны решило совместить форум «Армия» и Армейские игры

Военно-технический форум «Армия» в 2020 году будет проходить одновременно с Армейскими международными играми, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Взгляд.ру 04:34
Происшествия

В Твери горел дом в Морозовских казармах

В Твери произошло возгорание Морозовоского городка по адресу: Двор Пролетарки, 122.
Вся Тверь вчера в 09:07
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Газета.Ru 03:01
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Здоровье

Ученые объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

ToDay News Ufa 10 ноября в 14:10
Футбол

«Ростов» может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным

Команде перестали оказывать помощь спонсоры. Если ситуация не изменится, то клуб придется продать несколько игроков.
Pravda.Ru 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное