Шоу-бизнес

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Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла. Об этом он написал на своей странице в Instagram 30 октября.
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Фадеев разорвал контракты со всеми музыкантами своего лейбла

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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла

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Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
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