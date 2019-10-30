Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла. Об этом он написал на своей странице в Instagram 30 октября.

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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