Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияЛейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла. Об этом он написал на своей странице в Instagram 30 октября.
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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла MALFA

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Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами

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«Звезды теряют самоконтроль»: Пригожин поддержал решение Фадеева распустить артистов Malfa

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«Настал момент сказать правду»: громкое заявление Максима Фадеева поразило всех

7Дней.ру08:30

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла

StarHit.ru05:41
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Президент России Владимир Путин назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на $7 млрд.
Интерфакс 14:27
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Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

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Политика

Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине

Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье.
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Фанаты «Зенита» почтили память жертв катастрофы над Синаем

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ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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В немецком городе запретили название «донер-кебаб»

Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Известия 10:23
Хоккей

Свечников рассказал о своем суперголе в НХЛ

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Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
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Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей вчера в 15:01
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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
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Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Хоккей

СКА в серии буллитов победил «Витязь»

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов проиграл СКА — 2:3. У хозяев голы на счету Станислава Гребенщикова и Миро Аалтонена.
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Палата представителей США признала геноцид армян

Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

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Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
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Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа

Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».
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Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
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Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

ТАСС вчера в 14:48
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

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Фото Алисы Фрейндлих с правнучкой растрогало фанатов

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в своем Instagram разместила фото с крещения дочери, на котором можно увидеть знаменитую актрису.
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Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
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Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
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