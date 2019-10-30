Шоу-бизнес
ИзвестияЛейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла. Об этом он написал на своей странице в Instagram 30 октября.
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Политика
Путин назвал абсурдными претензии Киева к «Газпрому» на $7 млрд
Президент России Владимир Путин назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на $7 млрд.
Интерфакс 14:27
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Политика
Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине
Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье.
ТАСС 14:16
Финансы
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Общество
В немецком городе запретили название «донер-кебаб»
Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Известия 10:23
Хоккей
Свечников рассказал о своем суперголе в НХЛ
Известия 14:13
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей вчера в 15:01
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Хоккей
СКА в серии буллитов победил «Витязь»
«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов проиграл СКА — 2:3. У хозяев голы на счету Станислава Гребенщикова и Миро Аалтонена.
Спорт-Экспресс 15:11
Политика
Палата представителей США признала геноцид армян
Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
РБК вчера в 21:06
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru вчера в 17:31
Авто
Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевые ценники
Picsnews.net 12:47
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Кино
Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа
Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».
ГЛАС.RU 06:35
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Фото Алисы Фрейндлих с правнучкой растрогало фанатов
Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в своем Instagram разместила фото с крещения дочери, на котором можно увидеть знаменитую актрису.
Рамблер вчера в 14:59
Общество
Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова
Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Полит.ру 04:16