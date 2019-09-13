«Боруссия» с «Байером» передадут эстафетную палочку «Лейпцигу» и «Баварии».

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Политика Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Армия и оружие Российские С-400 едва не сбили израильские истребители «Россия недавно предотвратила несколько израильских атак на объекты, принадлежащие сирийским военным, угрожая сбить израильские истребители с помощью систем С-400, и отправив на перехват свои истребители», - сообщает издание «Independent Arabia».

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.

Религия В РПЦ заявили, что Собчак и Богомолов раскаялись перед венчанием Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов засвидетельствовали свое раскаяние перед венчанием.

Шоу-бизнес Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.

Политика Иран отверг причастность к атаке на Саудовскую Аравию Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, выдвинутые госсекретарем США Майком Помпео.

Происшествия В Ярославской области выросло число погибших в ДТП с автобусом Количество погибших в ДТП в Ярославской области, где столкнулись автобус и фура, увеличилось, сообщает ТАСС.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и заявил о желании драться с Нурмагомедовым Поединка между Гэтжи и Серроне в США очень ждали. Однако он завершился уже в первом раунде.

Происшествия Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.

Гаджеты Смартфоны крупного китайского производителя появятся в России Новый китайский смартфон будет представлен на российском рынке в конце года.

Политика «Газпром» сократил поставки газа через Opal Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Здоровье Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией "Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале» На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.