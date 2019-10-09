В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.

«Лейпциг» на своем поле примет «Зенит» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Пресс-служба немецкого клуба представила афишу к предстоящей встрече, оформив ее в стиле «Звездных войн». Напомним, сейчас команда Сергея Семака лидирует в группе G, имея в активе четыре очка.

«Лейпциг» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

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