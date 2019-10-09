Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Лейпциг» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

РБ Лейпциг — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
«Лейпциг» на своем поле примет «Зенит» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Пресс-служба немецкого клуба представила афишу к предстоящей встрече, оформив ее в стиле «Звездных войн». Напомним, сейчас команда Сергея Семака лидирует в группе G, имея в активе четыре очка.
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Артем Дзюба
В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54

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«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с цветом формы на матч Лиги чемпионов

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