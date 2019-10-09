Лига чемпионов
RT на русскомГулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 12:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Известия 20 октября в 17:42
Армия и оружие
Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии
У США остался 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 14:24
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
Газета.Ru вчера в 10:53
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:54
Происшествия
В Шереметьево трапами повредили два самолета за один день
В московском аэропорту Шереметьево за один день, 22 октября, повредили сразу два самолета трапами.
Мойка78 16:02
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Космос
Древней солнечной бури найдено описание на ассирийских табличках
Evo-rus.com 19 октября в 05:31
Происшествия
В центре Киева при взрыве гранаты погибли два человека
РИА Новости 17:24
Происшествия
Замглавы Комитета за гражданские права Маяков задержан в Москве
Полицейские задержали в столице заместителя руководителя Комитета за гражданские права Андрея Маякова.
News.ru 14:16
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 17:22
Здоровье
Губернатор Колымы Сергей Носов: больница Сусмана получит новое здание
Губернатор Магаданской области Сергей Носов распорядился произвести расчёты для будущего строительства нового здания Сусманской районной больницы, — сообщает правительство региона.
Московский Комсомолец Колыма 03:29
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Экономика
В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
BFM.ru 14:31
Космос
Глава NASA раскрыл сроки высадки на Марсе
Глава NASA Джим Брайденстайн выступил на дискуссии, которая проводилась во время Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне.
РЕН ТВ 18:27
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:50
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелся металлический ангар
Металлический ангар загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:53
Шоу-бизнес
Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой
Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Московский Комсомолец 04:31
Футбол
Все матчи чемпионата Чили были перенесены из-за массовых протестов
Национальная ассоциация футбола Чили приняла решение перенести все матчи ближайших туров.
Евро-футбол.ру 18:19
Армия и оружие
Стрельбу зенитных орудий КС-19 по боевикам сняли на видео
ГЛАС.RU вчера в 11:31