Футбол

Sports.ruSports.ru«Лейпциг» обыграл «Кельн» и вышел на 3-е место в Бундеслиге

«Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура Бундеслиги (4:2) и поднялся в таблице на 3-е место.
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Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

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Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Наука

Опробован эффективный способ определения рака простаты

МедиаПоток 13:04
Политика

Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков

Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Российская газета 08:24
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Общество

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение о введении комендантского часа.
News.ru 16:09
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Финансы

Впервые с марта курс евро опустился до 77 рублей

По информации на 22.32 мск, курс доллара снизился до 69,19 рубля (минус 95 копеек), евро – до 77,04 рубля (минус 89 копеек), передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 15:52
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Футбол

Иван Коновалов – о тренировках под руководством Слуцкого: «В первый раз такие сборы, что с первого дня всё так интенсивно»

Голкипер «Рубина» Иван Коновалов поделился впечатлениями от тренировок под руководством Леонида Слуцкого.
Евро-футбол.ру 15:46
Общество

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
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Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
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Общество

Назван новый способ остановить распространение коронавируса

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru 07:32
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Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
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Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 30 мая в 13:46
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Футбол

Чемпионат Италии возобновится 20 июня перенесенными матчами

20 и 21 июня пройдут перенесенные матчи 25-го тура чемпионата Италии, чтобы у всех было сыграно по 26 встреч.
Спорт-Экспресс 15:35
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье

Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мертвым в своем доме в Подмосковье, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 12:34
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Политика

Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
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Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.
Metaratings 10:20
Авто

Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed

Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий».
Известия 08:54
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Общество

Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго

«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

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Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
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Общество

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
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Шоу-бизнес

Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов устроился работать таксистом из-за нехватки денежных средств.
Peterburg2.ru вчера в 09:52
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