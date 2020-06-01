«Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура Бундеслиги (4:2) и поднялся в таблице на 3-е место.

«Лейпциг» обыграл «Кельн» и вышел на 3-е место в Бундеслиге

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