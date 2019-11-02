Футбол
Спорт-Экспресс«Лейпциг» перед «Зенитом» забил восемь голов «Майнцу»
"Лейпциг" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии разгромил "Майнц" (8:0). Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Тимо Вернер, также 23-летний немец отдал три голевые передачи. Во вторник, 5 ноября, «Лейпцигу» предстоит гостевая игра Лиги чемпионов против «Зенита».
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Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
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В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
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«Ференцварош» перед встречей с ЦСКА сыграл вничью в чемпионате Венгрии
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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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