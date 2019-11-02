"Лейпциг" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии разгромил "Майнц" (8:0). Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Тимо Вернер, также 23-летний немец отдал три голевые передачи. Во вторник, 5 ноября, «Лейпцигу» предстоит гостевая игра Лиги чемпионов против «Зенита».

«Лейпциг» перед «Зенитом» забил восемь голов «Майнцу»

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