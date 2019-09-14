«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 4-го тура Бундеслиги. Роберт Левандовски вывел мюнхенцев вперед уже на 3-й минуте, но под занавес первого тайма Эмиль Форсберг ударом с пенальти сравнял счет. Ничья позволила «Лейпцигу» возглавить турнирную таблицу чемпионата Германии (10 очков).

«Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» и стал лидером Бундеслиги

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