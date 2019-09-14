Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью

РБ Лейпциг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
3′
Роберт Левандовски
Марсель Хальстенберг
26′
26′
Роберт Левандовски
Эмиль Форсберг
45′+3′
Лукас Клостерманн
Диего Демме
46′
57′
Жером Боатенг
62′
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
63′
Томас Мюллер
Корентен Толиссо
Эмиль Форсберг
Кристофер Нкунку
69′
Кристофер Нкунку
78′
Конрад Лаймер
80′
Юссуф Поульсен
Матеус Кунья
81′
88′
Тьяго Алькантара
Филиппе Коутиньо
Марсель Забитцер
90′+2′
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1. Мюнхенцы набрали 8 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Лейпциг» потерял первые очки в сезоне, но продолжает возглавлять чемпионскую гонку.
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