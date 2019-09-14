Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» и стал лидером Бундеслиги

РБ Лейпциг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
3′
Роберт Левандовски
Марсель Хальстенберг
26′
26′
Роберт Левандовски
Эмиль Форсберг
45′+3′
Лукас Клостерманн
Диего Демме
46′
57′
Жером Боатенг
62′
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
63′
Томас Мюллер
Корентен Толиссо
Эмиль Форсберг
Кристофер Нкунку
69′
Кристофер Нкунку
78′
Конрад Лаймер
80′
Юссуф Поульсен
Матеус Кунья
81′
88′
Тьяго Алькантара
Филиппе Коутиньо
Марсель Забитцер
90′+2′
«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 4-го тура Бундеслиги. Роберт Левандовски вывел мюнхенцев вперед уже на 3-й минуте, но под занавес первого тайма Эмиль Форсберг ударом с пенальти сравнял счет. Ничья позволила «Лейпцигу» возглавить турнирную таблицу чемпионата Германии (10 очков).
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