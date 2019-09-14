Футбол
РИА Новости«Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» в матче чемпионата Германии
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
|3′
Роберт Левандовски
Марсель Хальстенберг
|26′
|26′
Роберт Левандовски
Эмиль Форсберг
|45′+3′
Лукас Клостерманн
Диего Демме
|46′
|57′
Жером Боатенг
|62′
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
|63′
Томас Мюллер
Корентен Толиссо
Эмиль Форсберг
Кристофер Нкунку
|69′
Кристофер Нкунку
|78′
Конрад Лаймер
|80′
Юссуф Поульсен
Матеус Кунья
|81′
|88′
Тьяго Алькантара
Филиппе Коутиньо
Марсель Забитцер
|90′+2′
|34%
|Владение мячом
|66%
|75%
|Процент точных передач
|88%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|6
|15
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|4
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 5‑3‑2
1
Гулачи
31
Демме
22
Мукиеле
6
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
7
Забитцер
27
Лаймер
18
Нкунку
20
Кунья
11
Вернер
1
Нойер
5
Павар
4
Зюле
17
Боатенг
21
Эрнандес
32
Киммих
24
Толиссо
10
Коутиньо
19
Дэвис
9
Левандовски
29
Коман
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Лейпциг", который является соперником санкт-петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов, на своем поле сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" в матче четвертого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в субботу в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
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