"Лейпциг", который является соперником санкт-петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов, на своем поле сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" в матче четвертого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в субботу в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1.

«Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» в матче чемпионата Германии

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