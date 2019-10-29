Здоровье
АБНЛекарства по рецепту предложили раздавать бесплатно
Экономисты предложили оплачивать оплачивать россиянам из бюджета все рецептурные лекарства. С предложением выступил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.
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с чего всё началось
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».Ведомостивчера в 17:04
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