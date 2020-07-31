Экономика
ИзвестияЛекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.
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с чего всё началось
Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики. На этом фоне значительно увеличилась выручка аптек. В I полугодии они продали лекарств на 557,9 млрд рублей.Известиявчера в 17:30
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Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
CT news вчера в 18:06
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
ТАСС 02:36
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Экономика
Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов
«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.
Piter.tv 03:19
Религия
Мусульмане отмечают важный исламский праздник Курбан-байрам
Добавим, Курбан-байрам отмечают через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.
Телеканал Краснодар 03:17
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Политика
Глава МИД Украины высказался о разрушении «нормандского формата»
Министерство иностранных дел Украины пока не видит оснований говорить о разрушении «нормандского формата» из-за письма от заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, в котором тот заявил о «бессмысленности» переговорного процесса по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru 04:44
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Футбол
Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву
Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:16
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек
По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:28
Космос
NASA запустило марсоход «Персеверанс» с беспилотным вертолетом
Ракета Atlas V запустила аппараты миссии «Марс-2020» — ровер «Персеверанс» и первый внеземной вертолет «Инженити».
N+1 вчера в 07:51
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Общество
В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 482, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Газета.Ru 03:34
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Общество
В ВОЗ обвинили молодежь в возникновении новых вспышек коронавируса
Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе и ряде стран северного полушария возникли из-за того, что молодые люди "ослабили свою бдительность" во время летнего сезона, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Газета.Ru 02:09
Наука
Японцы использовали гидрогель для изучения динамической памяти
Pravda.Ru 29 июля в 12:37