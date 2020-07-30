Лекарства в России подорожали на 8–24%
Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики. На этом фоне значительно увеличилась выручка аптек. В I полугодии они продали лекарств на 557,9 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.
Известия17:30
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