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Известия
Известия

Лекарства в России подорожали на 8–24%

Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики. На этом фоне значительно увеличилась выручка аптек. В I полугодии они продали лекарств на 557,9 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Известия

Лекарства в России подорожали на 8–24%

За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.
Известия17:30
Подробнее о событии
Финансовая газета

Российские лекарства подорожали на 8-24%

Финансовая газета18:00
News.ru

Лекарства подорожали в России

News.ru19:46
ФедералПресс

В России подскочили цены на отечественные лекарства

ФедералПресс18:39
Online47.ru

В России выручка аптек в первом полугодии выросла на 14%

Online47.ru18:31
Аргументы и Факты

За год лекарства в России подорожали на 8-24%

Аргументы и Факты20:54
URA.Ru

В России резко выросли цены на лекарства

URA.Ru17:29
Известия

Лекарства в России подорожали на 8–24%

Известия17:30
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы

Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUMвчера в 12:01
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На орбите обнаружили 175 обломков бака российского «Фрегата»

Отмечается, что, согласно данным военных США, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 км и максимальными — от 305 до 6051 км. В "Роскосмосе" сообщали, что сбрасываемые баки разгонного блока "Фрегат-СБ" разрушились на орбите утром 8 мая.
RT на русском00:42
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СК разберется в ситуации с лишением двух сестер жилья в Пензе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нарушения прав двух жительниц Пензы, которые лишились жилья при строительстве моста, и проверить законность принятых решений по возбужденному в связи с этим уголовному делу, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости29 июля в 03:18
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Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ00:31
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«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства

"Манчестер Сити" мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS.Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления "горожан" Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.
Soccer.ruвчера в 15:44
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Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия00:45
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культуравчера в 07:48
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ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости02:51
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