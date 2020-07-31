Экономика
ИзвестияЛекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.
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с чего всё началось
Основная причина — в подорожании лекарств из-за падения рубля и ажиотажного всплеска спроса в марте, говорят эксперты. Отечественные препараты в среднем прибавили в цене 24%, импортные — 8%.Известиявчера в 17:01
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RuNews24.ru вчера в 22:24
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В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3
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Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
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Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения
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