с чего всё началось

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Этот шаг Валенса связал с решением действующего главы Польши не ехать на мероприятия в Израиль.

Общество Комитет рекомендовал Госдуме не вводить блокировку по e-mail Комитет Госдумы по конституционному строительству рекомендовал нижней палате парламента отклонит законопроект о блокировке переписки по электронной почте, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой Актрису Анастасию Заворотнюк, заболевшую пять месяцев назад раком, выписали домой, сообщает ugpressa.ru.Одна из причин выписки — термальная стадия болезни звезды, то есть последняя, лечение считается бессмысленным.

Экономика В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ "Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Шоу-бизнес Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным Популярная исполнительница Пелагея, в конце декабря сообщившая о разводе с мужем, хоккеистом сборной России, Иваном Телегиным, рассказала журналистам детали расставания со спортсменом.

Хоккей «Тампа» Кучерова проиграла «Нью-Джерси», Гусев сделал передачу Нападающий "молний" Никита Кучеров заработал коэффициент полезности "-1", его одноклубники Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями тоже не отметились.

Происшествия Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».

Политика Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

Происшествия Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

Кино Фильм «Холоп» снова возглавил российский прокат Комедийный фильм «Холоп» Клима Шипенко снова стал лидером проката в России, собрав за прошедший уикенд 416,7 миллионов рублей.

Происшествия Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.