Политика
Российская газетаЛех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Этот шаг Валенса связал с решением действующего главы Польши не ехать на мероприятия в Израиль.
Читать в источнике
Оценить237
Подробнее о событии
Показать все источники
Лех Валенса: Польша должна признать, что Освенцим освобождали русские
Новостной фронт10 января в 10:01
Лех Валенса призвал польские власти вспомнить о русских, освободивших Освенцим
Экспресс газета10 января в 11:48
Лех Валенса: «Польша должна прямо заявить, что Освенцим освобождали русские»
Ветеранские вести10 января в 11:20
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Происшествия
Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
В Ленинградской области столкнулись восемь автомобилей и автобус, в результате инцидента пострадал один человек.
Общество
Комитет рекомендовал Госдуме не вводить блокировку по e-mail
Комитет Госдумы по конституционному строительству рекомендовал нижней палате парламента отклонит законопроект о блокировке переписки по электронной почте, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк, заболевшую пять месяцев назад раком, выписали домой, сообщает ugpressa.ru.Одна из причин выписки — термальная стадия болезни звезды, то есть последняя, лечение считается бессмысленным.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Политика
Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»
Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
Шоу-бизнес
Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным
Популярная исполнительница Пелагея, в конце декабря сообщившая о разводе с мужем, хоккеистом сборной России, Иваном Телегиным, рассказала журналистам детали расставания со спортсменом.
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла «Нью-Джерси», Гусев сделал передачу
Нападающий "молний" Никита Кучеров заработал коэффициент полезности "-1", его одноклубники Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями тоже не отметились.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Политика
Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа
На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Футбол
Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Происшествия
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Футбол
Футболист избил судью за красную карточку и попал под суд
Камиллери не согласился покинуть матч, выполнил попытку напасть на судью и забрать у него карточки, но ему не позволили игроки.
Кино
В США вручили премии «Выбор критиков»
Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева переписала все имущество на своих детей
Оказалось, ведущая переписала все имущество на своих детей.
Кино
Фильм «Холоп» снова возглавил российский прокат
Комедийный фильм «Холоп» Клима Шипенко снова стал лидером проката в России, собрав за прошедший уикенд 416,7 миллионов рублей.
Происшествия
Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Происшествия
Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Армия и оружие
КСИР: украинский Boeing был сбит из-за ошибки оператора ПВО
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Политика
В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Футбол
Геннадий Орлов: «„Зенит“ ищет хорошую „десятку“. ФФП это позволяет»
Хорошего игрока ни одна команда не отпустит в середине сезона. Это просто стечение обстоятельств, что год назад все так сошлось в «Зените».
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».