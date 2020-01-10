Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Этот шаг Валенса связал с решением действующего главы Польши не ехать на мероприятия в Израиль.
Читать в источнике
Комментировать136
с чего всё началось
Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили советские войска, заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью
 порталу Onet.
РБК00:32

Подробнее о событии

Освенцим освободила Красная армия: Лех Валенса призвал поляков признать историческую правду

Вести.Ru01:45

Лех Валенса: Польша должна признать, что Освенцим освобождали русские

Новостной фронт10 января в 10:01

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газетавчера в 23:54

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

РИА Новостивчера в 22:44

Лех Валенса призвал польские власти вспомнить о русских, освободивших Освенцим

Экспресс газета10 января в 11:48

Лех Валенса: «Польша должна прямо заявить, что Освенцим освобождали русские»

Ветеранские вести10 января в 11:20

Экс-президент Польши призвал помнить, что Освенцим освободили русские

Телеканал 360°00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России

Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
OAnews вчера в 01:42
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

РИА Новости 11 января в 09:32
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.
РИА Новости 04:17
Кино

Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года

Лучшим актером 2019 года признан Хоакин Феникс за роль в "Джокере", а актрисой — Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".
Gazeta.SPb 04:14
Хоккей

Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ

Sports.ru вчера в 03:51
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
REGNUM вчера в 03:49
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Политика

В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии

В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
RT на русском 03:58
Политика

Вице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Lenta.ru 04:11
Происшествия

На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек

REGNUM 03:29
Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Российская газета 02:48
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной в суде доказал, что он не отец ее сына

Бывший супруг актрисы Марии Порошиной Илья Древнов через суд отменил свое "отцовство" касаемо пятого сына артистки.
Московский Комсомолец 04:09
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
Космос

Роскосмос потратит более 8 млрд рублей на корабль для полетов к Луне

Компания 03:48
Политика

В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде

В августе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
RT на русском 04:20
Армия и оружие

Военные Турции приступили к новой операции против курдских повстанцев

Вооруженные силы Турции приступили к операции по уничтожению влияния Рабочей партии Курдистана (РПК) на юге страны, об этом 12 января сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM вчера в 06:00
Кино

Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина»

Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").
VSE42.RU 01:05
Авто

Первые Kia Seltos поступили к российским дилерам

Российские дилеры получили первые кроссоверы Kia Seltos. В сети уже появились фотографии машин на автовозах, а также в сервисной зоне.
Профиль 04:24
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru 01:55
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Общество

Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года

Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
REGNUM 01:59
Кино

Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг

РИА Новости 00:51
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Online47.ru вчера в 18:54
Здоровье

Медики рассказали о симптоме диабета, который появляется во время еды

В современном мире многие люди страдают от диабета второго типа. Понять, что он у вас есть, можно во время приема пищи.
Волгоградская правда вчера в 22:25
Политика

Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Lenta.ru 03:47
Политика

МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
РБК 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лех Валенса
Польский политик
Польский политический деятель, активист и защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990-1995 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное