с чего всё началось

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Этот шаг Валенса связал с решением действующего главы Польши не ехать на мероприятия в Израиль.

Происшествия СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.

Армия и оружие В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Кино Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года Лучшим актером 2019 года признан Хоакин Феникс за роль в "Джокере", а актрисой — Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

Политика В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Политика Вице-президент Абхазии подал в отставку Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.

Экономика Россия увеличила экспорт алкоголя Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.

Политика Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.

Кино Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина» Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").

Авто Первые Kia Seltos поступили к российским дилерам Российские дилеры получили первые кроссоверы Kia Seltos. В сети уже появились фотографии машин на автовозах, а также в сервисной зоне.