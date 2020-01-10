Политика
Российская газетаЛех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Этот шаг Валенса связал с решением действующего главы Польши не ехать на мероприятия в Израиль.
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Лех Валенса: Польша должна признать, что Освенцим освобождали русские
Новостной фронт10 января в 10:01
Лех Валенса призвал польские власти вспомнить о русских, освободивших Освенцим
Экспресс газета10 января в 11:48
Лех Валенса: «Польша должна прямо заявить, что Освенцим освобождали русские»
Ветеранские вести10 января в 11:20
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