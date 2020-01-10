Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Этот шаг Валенса связал с решением действующего главы Польши не ехать на мероприятия в Израиль.
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Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили советские войска, заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью
 порталу Onet.
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