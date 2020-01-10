с чего всё началось

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Этот шаг Валенса связал с решением действующего главы Польши не ехать на мероприятия в Израиль.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Футбол Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США Один из самых известных турецких футболистов, бывший нападающий стамбульского «Галатасарая» и сборной Турции Хакан Шукюр в интервью Welt am Sonntag рассказал, что вынужден работать в США водителем Uber и продавать книги.

Политика Мирные переговоры по Ливии в Москве сорвались Мирные переговоры между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве сорвались в связи с отказом первого.

Политика Госдума ограничит количество авторов законопроектов Совет Думы принял решение ограничивать количество авторов только теми, которые уже есть в законопроекте.

Общество Королева созывает саммит из-за сбежавших из дворца Гарри и Меган В частной усадьбе Виндзоров в Сандрингемском дворце в восточной части Англии состоится семейный совет по вопросу отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и привилегий.

Общество Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, о чем стало известно из сторис инстаграма.

Наука Какой психиатр не любит быстрой езды Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.

Общество Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.

Здоровье Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям Новый приказ Минздрава об изменениях в оказании медпомощи пожилым людям не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь для них, порядок ее оказания прописан в другом документе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Общество Экономист вычислил «самый несчастный год» кризиса среднего возраста Пик кризиса среднего возраста у жителей развитых стран наступает в 47 лет, вычислил профессор Дэвид Блэнчфлауэр из Дартмутского колледжа, одного из старейших в США.