Автоспорт
ТАССПилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии. Леклер одержал вторую победу подряд, ранее 21-летний пилот из Монако победил на этапе в Бельгии, впервые в карьере выиграв этап "Формулы-1".
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
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МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Явка на выборах главы региона и депутатов в Челябинской области по данным на 12:00 воскресенья превысила 16 процентов.
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