Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии. Леклер одержал вторую победу подряд, ранее 21-летний пилот из Монако победил на этапе в Бельгии, впервые в карьере выиграв этап "Формулы-1".

Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии

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