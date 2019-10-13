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РИА НовостиРИА НовостиЛеклер оштрафован и потерял шестое место в гонке Гран-при Японии

Пилот "Феррари" Шарль Леклер потерял 6-е место по итогам гонки 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Японии, сообщает autosport.com.
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