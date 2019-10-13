Автоспорт
РИА НовостиЛеклер оштрафован и потерял шестое место в гонке Гран-при Японии
Пилот "Феррари" Шарль Леклер потерял 6-е место по итогам гонки 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Японии, сообщает autosport.com.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
РИА Новости 03:18
Политика
Путин признался, что не читает Трампа в Twitter
Президент России Владимир Путин признался, что не читает своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, но считает его мнение важным для мира в целом.
ТАСС 05:49
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Политика
МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве
Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
RT на русском 11 октября в 22:25
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу
Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
Bimru.ru 02:16
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием
Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Вокруг ТВ 06:30
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
Известия вчера в 20:10
Футбол
Йовича не вызвали в сборную Сербии из-за конфликта с тренером
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович в качестве наказания не включил форварда «Реала» Луку Йовича в состав национальной команды на октябрьские матчи.
Soccer.ru 05:08
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Единоборства
Украинский боксер Усик выиграл первый бой в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом.
Коммерсантъ 01:35
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Аргументы и Факты 06:20
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
Газета.Ru вчера в 09:37
Армия и оружие
Турецкая операция в Сирии, разворошила осиное гнездо, заявил эксперт
Президент Турции Тайип Эрдоган, начав операцию против сирийских курдов, разворошил осиное гнездо, считает иранский эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан.
РИА Новости 06:34
Политика
Представители Крыма совершили первый официальный визит в Турцию
Аргументы и Факты вчера в 10:32
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Жительница Москвы 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:18
Общество
Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сельскохозяйственная отрасль по праву является гордостью российской экономики.
RT на русском 05:48
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Футбол
Агент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
RT на русском вчера в 11:02
Комментарии