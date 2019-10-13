Автоспорт

F1news.ruF1news.ruЛеклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном

Шарль Леклер и Макс Ферстаппен столкнулись во втором повороте первого круга Гран При Японии. Гонщикам предстоит разбирательство у стюардов, Макс считает соперника виновным в произошедшем, тогда как Леклер не спешит с оценками.
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