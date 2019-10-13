Автоспорт
ЧемпионатЛеклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
RT на русском 10:21
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Армия и оружие
Путин потребовал освободить Сирию от иностранного военного присутствия
Президент России Владимир Путин прокомментировал проблему оккупации ряда регионов Сирии иностранными государствами.
Журналистская правда вчера в 06:07
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Политика
Преемница Меркель рассказала о своей позиции по Крыму
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Футбол
Кипр — Россия 0:2 (2-й тайм)
Защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России.
Газета.Ru 13:01
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09
Гаджеты
Архитектура AMD Zen 3 увеличит быстродействие более чем на восемь процентов
Источник изображения: AMD, RedGamingTech Какие дополнительные улучшения получит архитектура Zen 3, пока остаётся загадкой, но некоторые источники уже формируют прогнозы по их влиянию на уровень быстродействия соответствующих процессоров AMD.
3DNews 09:37
Происшествия
В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде
Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение о ранении сотрудника Госавтоинспекции на посту в Зеленограде.
ТАСС 12:09
Фигурное катание
Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
РИА Новости 11:56
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
RT на русском 12:49
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибло по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК вчера в 19:42
Космос
На МКС впервые вырастили искусственное мясо
Recyclemag.ru 11 октября в 04:18
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова
В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).
РБК 11:30
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
РИА Новости 12:19
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК вчера в 03:14
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы
12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США.
ТАСС 10:25
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 11 октября в 06:56