Автоспорт

ЧемпионатЧемпионатЛеклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
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Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

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Преемница Меркель рассказала о своей позиции по Крыму

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
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Защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России.
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В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
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В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Эсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы

12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США.
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