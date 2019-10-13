Автоспорт
ЧемпионатЛеклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
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Футбол
ФИФА поздравила сборную России с выходом на Евро-2020
«Поздравляем хозяйку ЧМ-2018 сборную России, которая обеспечила себе выход на Евро», — ответил твиттер ФИФА.
Sport24.ru 14:12
Происшествия
В Кировске в кафе в ходе потасовки зарезали диджея
Установлено, что мигранта ударили ножом в ходе потасовки в кафе «Гызыл Гая» на Ладожской улице в городе Кировске.
78.ru 08:42
Футбол
Марселино был уволен из «Валенсии» из-за метафоры
Стала известна причина увольнения бывшего главного тренера "Валенсии" Марселино.
Soccer.ru 14:21
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Глава России Владимир Путин любит отдыхать в России по нескольким причинам, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Спорт-Экспресс 11:24
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Культура
Босфорский университет (Boğaziçi Üniversitesi)
Вестник Кавказа 10 октября в 15:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри посетила океанариум
Вчера у Примадонны вместе с Лизой и Гарри был насыщенный день. Сначала звездное семейство посетило Московский планетарий.
Дни24 12:47
Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.
RT на русском 14:20
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Политика
Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса
Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro стремительно дешевеет
Компания Xiaomi наращивает объемы продаж флагманского смартфона Redmi K20 Pro, снижая на него цены.
Профиль 09:11
Армия и оружие
Трамп готовится ввести «мощные санкции» против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом готовится ввести "мощные санкции" против Анкары на фоне ее операции в Сирии под названием "Источник мира", передает телеканал "360".
Радио Sputnik 12:55
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Гаджеты
За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro
На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
Дни24 04:20
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Общество
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов
Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Комсомольская правда 04:30
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
RT на русском 10:21
Общество
Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России
RT на русском 05:48
Футбол
Черчесов: «Главная задача сборной России — выиграть чемпионат Европы»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после гостевой победы над национальной командой Кипра (5:0), гарантировавшей российским футболистам выход на Евро-2020, рассказал о задаче выиграть чемпионат Европы.
Sport24.ru 14:40
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. Во время посадки беспилотника его сдуло порывами ветра.
iReactor вчера в 22:23
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Единоборства
Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута
Discover24 05:38