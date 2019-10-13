Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте

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