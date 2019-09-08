Автоспорт

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛеклер стал победителем «Гран-при Италии», Квят сошел с трассы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем «Гран-при Италии». Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третьим к финишу пришел его партнер по команде Льюис Хэмилтон.
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Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел

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Награждение на Гран-при Италии кайфовее и масштабнее встреч с Трампом и Обамой. Пришло 200 тысяч человек – Леклер оценил

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