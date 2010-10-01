Автоспорт

ТАССТАССЛеклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Лучший круг 21-летний пилот проехал за 1 минуту 19,307 секунды.
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