Автоспорт
ProstoProSportЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Италии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Италии. Второй результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, замкнул тройку его партнер Валттери Боттас. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен не смог показать времени из-за проблем с болидом.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:42, Вашингтон
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".
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На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
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Бренд Honor представил на IFA 2019 приложение, которое пригодится некоторым людям с проблемами со зрением.
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«Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел», – заверил Акинфеев, чьи слова приводит ТАСС.
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Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
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Названы новинки автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
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Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
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В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
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Космос
Робот «Фёдор» с МКС вернулся на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила об успешном возвращении на Землю космического корабля «Союз МС-14».
Военное обозрение 00:33
Происшествия
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода
В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
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Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов оказать помощь благотворительному фонду, созданному его бывшим соперником за титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье.
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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В Москве задержали координатора движения «Голос» Владимира Егорова
В помещении московской территориальной избирательной комиссии Дорогомилово задержали координатора движения «Голос» Владимира Егорова.
Медиазона 17:02
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Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
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В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
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В квалификации перед Гран При Италии Даниил Квят показал тринадцатое время.
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На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
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