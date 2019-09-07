Автоспорт

ProstoProSportProstoProSportЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Италии. Второй результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, замкнул тройку его партнер Валттери Боттас. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен не смог показать времени из-за проблем с болидом.
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Болельщики «Феррари» не забудут этот круг: именно с ним Леклер завоевал поул на домашнем Гран-при Скудерии

Sports.ru12:51

Формула-1. Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии

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Спорт-Экспресс12:36

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Леклер повторил достижение Михаэля Шумахера

Sport24.ru10:39

Формула-1, Гран-при Италии, квалификация, прямая текстовая онлайн трансляция

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