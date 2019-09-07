Автоспорт
Аргументы и ФактыЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м
Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1". Вторым финишировал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC
REGNUM вчера в 16:58
Происшествия
На Сахалине загорелось здание с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ 06 сентября в 11:37
Армия и оружие
Турция поставила России ультиматум по Сирии
Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.
ГЛАС.RU вчера в 05:03
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru вчера в 13:39
Авто
Названы топ-5 самых экономичных компактных кроссоверов в России
Ввиду необычайной популярности машин сегмента SUV, эксперты ГЛАС и CarsWeek составили рейтинг самых экономичных компактных кроссоверов на рынке РФ прямо сейчас.
Автоновости дня вчера в 09:35
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru вчера в 10:02
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт не знает, кто такой Рамзан Кадыров
Красная весна вчера в 22:53
Происшествия
Слепой отец вынес сына-инвалида на плечах во время урагана
Lenta.ru вчера в 09:14
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета вчера в 12:48
Футбол
Сборная Англии беспощадно наказала сборную Болгарии за ошибки
В отборочном матче к ЕВРО-2020 сборная Англии на «Уэмбли» крупно обыграла сборную Болгарии.
Евро-футбол.ру вчера в 13:51
Наука
Математики разложили число 42 на три куба через 65 лет
Поиску ответа поспособствовал «суперкомпьютер» Charity Engine.
Невские Новости вчера в 18:16
Здоровье
Как внешность скажет, что у человека проблемы с печенью
В случае развития вирусных заболеваний о нарушениях в печени скажет состояние кожи и желтоватый оттенок глазных склер, однако определить это можно и раньше, передает «Медик Форум».
Волгоградская правда вчера в 22:26
Авто
Названы новинки автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru вчера в 03:18
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 06 сентября в 14:00
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru вчера в 00:14
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Общество
Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября
Категорически запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что в этот день нечистая сила может ухватиться за голую ногу живого человека и утащить его в свой мир.
Пятый канал вчера в 18:29
Космос
Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид
Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс вчера в 22:12