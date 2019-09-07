Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1". Вторым финишировал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

Армия и оружие Турция поставила России ультиматум по Сирии Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.

Политика Единый день голосования проходит в России В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Происшествия Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

Авто Названы топ-5 самых экономичных компактных кроссоверов в России Ввиду необычайной популярности машин сегмента SUV, эксперты ГЛАС и CarsWeek составили рейтинг самых экономичных компактных кроссоверов на рынке РФ прямо сейчас.

Происшествия В Китае произошло землетрясение Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.

Здоровье Названы лечебные свойства водки Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Происшествия В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.

Политика В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.

Политика Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Футбол Сборная Англии беспощадно наказала сборную Болгарии за ошибки В отборочном матче к ЕВРО-2020 сборная Англии на «Уэмбли» крупно обыграла сборную Болгарии.

Здоровье Как внешность скажет, что у человека проблемы с печенью В случае развития вирусных заболеваний о нарушениях в печени скажет состояние кожи и желтоватый оттенок глазных склер, однако определить это можно и раньше, передает «Медик Форум».

Авто Названы новинки автосалона во Франкфурте В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Общество Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября Категорически запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что в этот день нечистая сила может ухватиться за голую ногу живого человека и утащить его в свой мир.