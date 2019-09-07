Автоспорт

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м

Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1". Вторым финишировал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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Болельщики «Феррари» не забудут этот круг: именно с ним Леклер завоевал поул на домашнем Гран-при Скудерии

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В случае развития вирусных заболеваний о нарушениях в печени скажет состояние кожи и желтоватый оттенок глазных склер, однако определить это можно и раньше, передает «Медик Форум».
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Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
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