Автоспорт

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м

Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1". Вторым финишировал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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Болельщики «Феррари» не забудут этот круг: именно с ним Леклер завоевал поул на домашнем Гран-при Скудерии

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