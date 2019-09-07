Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1". Вторым финишировал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Политика На Украине назвали фамилии переданных России заключенных Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.

Космос Академик рассказал гимназистам об освоении космоса Игорь Николаевич рассказал об освоении космоса и создании космических станций, о подготовке первых космонавтов к полетам, о значимости передовых достижениях российских ученых в области космонавтики и физики.

Футбол Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.

Экономика «Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Политика В России стартовал единый день голосования Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования.

Происшествия В Китае произошло землетрясение Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.

Армия и оружие Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 7% «Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.

Игры Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.

Футбол Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард «ПСЖ» точно не огорчит сборную Албании.

Футбол «Челси» уведомил ведущих агентов о возвращении клуба на трансферный рынок Как сообщается, лондонцы уведомили ведущих агентов, что клуб вернется на трансферный рынок этой зимой.

Автоспорт Феттеля не накажут по итогам квалификации «Гран-при Италии» Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не будет наказан стюардами «Гран-при Италии» по итогам квалификации, где он стал четвертым.

Политика Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Здоровье Названы лечебные свойства водки Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

Происшествия На Сахалине на избирательном участке произошел пожар Добавлено: как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, сам избирательный участок при пожаре не пострадал, поскольку находится в другом крыле здания.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».

Наука Заикнемся о мышах Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.