Автоспорт
Аргументы и ФактыЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м
Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1". Вторым финишировал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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«Формула-1»: Италия снова принимает Гран-При 8 сентября: прогноз на гонку
LoginCasino.comвчера в 09:00
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В Совфеде рассказали, как это событие повлияет на отношения РФ и Украины Ранее "ПолитРоссия" рассказывала о том, что американский президент Дональд Трамп назвал большим шагом к миру обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
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