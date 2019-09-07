Автоспорт

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м

Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1". Вторым финишировал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Италии», Квят — 13-й

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