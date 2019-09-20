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Пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако выиграл квалификацию 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, который проходит при искусственном освещении. Леклер, который завоевал третий поул-позишн подряд, показал результат 1 минута 36,217 секунды.
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