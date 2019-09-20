Автоспорт
РИА НовостиЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят уступил Гасли
Пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако выиграл квалификацию 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, который проходит при искусственном освещении. Леклер, который завоевал третий поул-позишн подряд, показал результат 1 минута 36,217 секунды.
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Энергетика
Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа
Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 19 сентября в 10:03
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой
Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.
Российский Диалог 03:29
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 10:02
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Здоровье
Московский онколог назвал первые признаки опухоли головного мозга
Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки опухоли головного мозга.
Вечерняя Москва 06:15
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Культура
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 17 сентября в 18:01
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ
Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:20
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия
Под Одессой в ДТП погибли девять человек
В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Авто
Toyota выпустила роскошный кабриолет для императора Японии
Кабриолет на базе Toyota Century выпущен в единственном экземпляре.
AutoNews 19 сентября в 09:26
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Наука
В Конго был выявлен суперштамм сальмонеллы
Faktom 09:46
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Политика
Лавров: США уже начали работу по размещению оружия в космосе
"Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.
ТАСС 19 сентября в 17:06
Гаджеты
Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше
Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
Anonsens вчера в 03:55