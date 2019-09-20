Пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако выиграл квалификацию 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, который проходит при искусственном освещении. Леклер, который завоевал третий поул-позишн подряд, показал результат 1 минута 36,217 секунды.

Все про Спорт ру

Энергетика Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.

Хоккей «Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Здоровье Московский онколог назвал первые признаки опухоли головного мозга Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки опухоли головного мозга.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Культура Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Происшествия Два сотрудника Росгвардии покончили с собой Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Происшествия Под Одессой в ДТП погибли девять человек В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.

Авто Toyota выпустила роскошный кабриолет для императора Японии Кабриолет на базе Toyota Century выпущен в единственном экземпляре.

Культура Шустер подаст в суд на Коломойского Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Политика Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Политика Лавров: США уже начали работу по размещению оружия в космосе "Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.