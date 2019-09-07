Автоспорт
Нева СпортСтартовала квалификация Гран-при Италии
В Монце началась квалификация четырнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Италии. Этап проходит на стационарной трассе «Аутодромо Национале». Перед гоночными выходными в Формуле-1 в личном зачете чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Единоборства
Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса на UFC 242
В Абу-Даби в рамках карда UFC 242 легковес Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса единогласным решением судей.
Sports.ru 16:00
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Авто
Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR
Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.
32CARS.ru вчера в 09:11
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru 13:36
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игра всего за четыре месяца, об этом пишет «360ТВ» со ссылкой на Reuters в Twitter.
Невские Новости 12:39
Автоспорт
Игорь Ермилин: «Дождь в гонке может помочь Квяту»
Автоспортивный эксперт Игорь Ермилин, подводя итоги квалификации Гран-при Италии, выразил недоумение ситуацией в третьем сегменте, когда большинство пилотов не успело уйти на быстрый круг, поделился ожиданиями от предстоящей гонки, а также поразмышлял о перспективах Сергея Сироткина провести остаток сезона в качестве боевого гонщика «Рено».
Матч ТВ 14:31
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43
На Багамских островах увеличилось число жертв урагана «Дориан». Об этом сообщает телеканал NBC News.
Известия 00:26
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
РИА Новости 12:14
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Политика
Зеленский заявил о допросе «ценного свидетеля» по делу сбитого MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следователи успели допросить бывшего командира подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха перед состоявшимся в субботу 7 сентября обменом заключенных между Россией и Украиной.
Rambler News Service 09:45
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Кино
Фильм Дарьи Биневской взял приз кинофестиваля в Польше
«Идея фильма основана на реальной истории о мальчике-сироте Пете с синдромом Дауна, который жил долгое время в московской больнице и ночами смотрел из окон своего бокса на зимний город», — рассказала Биневская ТАСС.
Культуромания 12:29
Общество
В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек
В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Известия 13:46
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23