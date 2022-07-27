Студия предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, и «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует».
Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков, комментируя отчет, заявил РБК, что студия «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники.
Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.