Будьте в Плюсе

«Ленфильм» пока не смог выполнить поручение по замещению зарубежного оборудования

Студия предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, и «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует».
РБК
«В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники», — добавил он.
РБК
Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков, комментируя отчет, заявил РБК, что студия «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники.
РБК
Генеральный продюсер кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов пояснил изданию, что российских аналогов железа и софта для кинопроизводства пока нет.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

РБК: «Ленфильм» не смог перейти на российское кинооборудование из-за его отсутствия
Коммерсантъ08:58
Киностудии признали полную зависимость от иностранного оборудования для съемок фильмов
РБК05:02
Самое цитируемое
РБК: «Ленфильм» сообщил о невозможности провести в киноиндустрии импортозамещение
РИА Новости08:34
«Ленфильм» признал, что иностранную технику для съемок нечем заменить
News.ru05:51
РБК: «Ленфильм» констатировал невозможность импортозамещения в кинопроизводстве
Газета.Ru07:04
«Ленфильм» счел невозможным поручение Владимира Путина по импортозамещению
Lenta.ru07:33
«Ленфильм» признал полную зависимость от импорта в сфере кино
Говорит Москва05:29

Интересное

WarGonzo: силы ДНР возобновили наступление на Авдеевку

Силы Донецкой народной республики (ДНР) возобновили наступление на Авдеевку. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Lenta.ru11:36

Медведев опубликовал карту с регионами Украины в составе России, Польши и Румынии

На втором изображении от Украины осталась лишь Киевская область, прочие вошли в состав России, Венгрии, Румынии и Польши.
Lenta.ru11:51

МИД предупредил о последствиях применения ВСУ американских РСЗО по территории России

Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
РИА Новости11:19

Пушилин заявил о необходимости освободить Киев, Одессу, Харьков и другие города на Украине

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости10:28

Баскетболистка Бриттни Грайнер: принимала марихуану из-за травм

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в ходе судебного заседания в Химкинском суде Московской области заявила, что принимала медицинскую марихуану из-за многочисленных травм.
Известия10:02

Состояние самого богатого украинца Рината Ахметова снизилось на 64%

С начала военной операции России на Украине богатейший украинец Ринат Ахметов потерял 64% состояния, но все равно остался самым богатым бизнесменом страны.
РБК13:45

Обломки ракеты «Чанчжэн-5В» размером с десятиэтажный дом вскоре упадут на Землю

Стало известно, что первая ступенька ракеты «Чанчжэн-5В» начала бесконтрольно падать на Землю.
Общественная служба новостей00:28

Die Welt: Немецкая экономическая модель зашаталась в сторону катастрофы

Специалисты приравнивают сложившуюся картину со снежным комом, когда комплекс раздельных задач способна привести к катастрофе.
NVL11:09

РПЛ снова исправила таблицу после двух туров. «Оренбург» и «Сочи» поменялись местами

Ранее «Оренбург», который в прошлой версии турнирной таблицы находился на девятой строчке после двух проведённых туров, обратил внимание на ошибку в подсчётах после первого исправления.
Legalbet12:00

Netflix показал новый трейлер мультфильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Потоковый сервис Netflix представил свежий трейлер мультфильма «Пиноккио» от режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона.
Культуромания10:00