Политика
Lenta.ruВ Эквадоре ввели комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики Кито в связи с массовыми протестами.Политика Сегодня16:27
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