Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Эквадоре ввели комендантский час

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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с чего всё началось
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter
, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
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