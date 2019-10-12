с чего всё началось

В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны. Ленин Морено написал в твиттере, что эти меры облегчат работу правоохранительных органов. В Эквадоре с начала октября продолжаются протесты.

Политика В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.

Гаджеты Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10 на весну По словам представителей компании, более крупное обновление операционной системы Windows 10 будет произведено весной 2020 года.

Общество Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.

Происшествия В Ленинградской области подросток умер после укола врачей Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Армия и оружие Главную цель РФ в Европе при начале войны назвали в США Метрик считает, что серьёзные уязвимости в европейской логистике выявились только после появления у России высокоточных крылатых ракет, способных достигать цели внутри континентальной Европы.

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.

Происшествия Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.

Космос Институт Карнеги проводит конкурс на имена для новых небесных тел Институт Карнеги запустил конкурс, в котором все желающие могут предложить свои варианты названий для 20 вновь открытых спутников Сатурна.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11 Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.

Футбол Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".

Единоборства Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо В соглавном событии вечера выступит чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Его соперником будет Ленин Кастильо.

Политика Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.

Футбол Пуйоль: «Пике говорит то, что думает. Мне ближе стиль лидерства Месси» Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что ему ближе стиль спокойного и сдержанного лидера, каковым является нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, а не эмоциональный и прямолинейный стиль защитника клуба Жерара Пике.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Армия и оружие Саудовский король одобрил размещение дополнительного контингента США Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного военного контингента США после произошедшей в прошлом месяце атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Кино Стал известен график выпуска трейлера фильма «Бладшот» Трейлер фантастического боевика "Бладшот", в котором главную роль исполнил популярный голливудский актер Вин Дизель, будет демонстрироваться в кинотеатрах перед сеансами другого фантастического фильма - "Терминатор: Темные судьбы".

Политика Трамп заступился за Джулиани из-за расследования Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, против которого было инициировано расследование из-за якобы нарушения им законов о лоббизме.

Экономика Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что решил повысить себе зарплату для того, чтобы была возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций (они зависят от оклада губернатора).