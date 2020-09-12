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Карповка
Карповка

Ленинградская область получила первую партию вакцины от коронавируса

Больницу закрыли на карантин после того, как проверка Роспотребнадзора выявила в медицинском учреждении 250 заразившихся COVID-19. В Куйбышевском районном суде Петербурга постановили привлечь к административной ответственности городскую Мариинскую больницу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас.
ТАССвчера в 03:05
Подробнее о событии
ТАСС

Пилотные партии вакцины отправились в регионы. Главное о коронавирусе за 12 сентября

ТАССвчера в 10:53
РБК

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

РБКвчера в 03:39
RT на русском

Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы РФ

RT на русскомвчера в 06:18
Интерфакс

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Интерфаксвчера в 04:24
Вечерняя Москва

Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Вечерняя Москвавчера в 03:53
Газета.Ru

Минздрав РФ сообщил о поставке вакцины от COVID во все регионы

Газета.Ruвчера в 06:36
РИА Новости

Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 в регионы России

РИА Новостивчера в 04:34

Для пуска спутников в РФ станут использовать военную инфраструктуру

Правительство РФ дало разрешение на использование военной инфраструктуры для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Радио Sputnikвчера в 04:30
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Хафтар заверил посольство США о возобновлении в Ливии добычи нефти

Ливийская национальная армия (ЛНА) передала правительству США сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара восстановлению энергетического сектора и возобновлению добычи нефти в стране.
РБК21:17

Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

В России началось производство отечественной материнской платы

Российская компания ДЕПО Компьютерс приступила к серийному производству материнских плат DP310T, которая станет одним из основных комплектующих нового российского моноблочного компьютера DEPO Neos MF524.
Новый Век11 сентября в 08:46
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