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Больницу закрыли на карантин после того, как проверка Роспотребнадзора выявила в медицинском учреждении 250 заразившихся COVID-19. В Куйбышевском районном суде Петербурга постановили привлечь к административной ответственности городскую Мариинскую больницу.