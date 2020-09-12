Ленинградская область получила первую партию вакцины от коронавируса
Больницу закрыли на карантин после того, как проверка Роспотребнадзора выявила в медицинском учреждении 250 заразившихся COVID-19. В Куйбышевском районном суде Петербурга постановили привлечь к административной ответственности городскую Мариинскую больницу.В источнике
С чего всё началось
Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас.
ТАССвчера в 03:05
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