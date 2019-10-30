Экономика
Мойка78Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС
Стоимость земли для индивидуального жилищного строительства в Ленинградской области выросла на 9%. Регион занимает 21-е место в рейтинге доступности участков под ИЖС или пятое с конца. Рейтинг составили аналитики «Авито». В Ленобласти одна сотка в среднем стоит около 75 тысяч рублей.
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В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.РБК02:32
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В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения
Известия Татарстана03:48
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