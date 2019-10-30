Экономика

Мойка78Мойка78Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС

Стоимость земли для индивидуального жилищного строительства в Ленинградской области выросла на 9%. Регион занимает 21-е место в рейтинге доступности участков под ИЖС или пятое с конца. Рейтинг составили аналитики «Авито». В Ленобласти одна сотка в среднем стоит около 75 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.
РБК02:32

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Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

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Земля на Дальнем Востоке подорожала после анонса ипотеки под 2%

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В Ленобласти цены на землю под ИЖС выросли на 9%

АБН03:58

В Татарстане земли под индивидуальное строительство подешевели на 2% за год

Татар-информ05:08

В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения

Известия Татарстана03:48

В Алтайском крае упали цены на землю промышленного назначения

Алтапресс03:54

Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС

Мойка7804:19
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Фотографии мяча финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 появились в Сети, передает "Спорт-Экспресс".
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К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера

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Экспресс газета вчера в 15:16
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ФСБ задержала директора физического института РАН

Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
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О планах снять сериал, который станет приквелом к "Игре престолов", сообщил телеканал НВО.
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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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