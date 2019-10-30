Экономика

Мойка78Мойка78Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС

Стоимость земли для индивидуального жилищного строительства в Ленинградской области выросла на 9%. Регион занимает 21-е место в рейтинге доступности участков под ИЖС или пятое с конца. Рейтинг составили аналитики «Авито». В Ленобласти одна сотка в среднем стоит около 75 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.
РБК02:32

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Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

РБК02:32

Земля на Дальнем Востоке подорожала после анонса ипотеки под 2%

Известия03:12

В Ленобласти цены на землю под ИЖС выросли на 9%

АБН03:58

В Татарстане земли под индивидуальное строительство подешевели на 2% за год

Татар-информ05:08

В Алтайском крае упали цены на землю промышленного назначения

Алтапресс03:54

Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС

Мойка7804:19

В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения

Известия Татарстана03:48
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Известия 06:50
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова официально ушла из «Уральских пельменей»

Актриса и экс-кандидат в депутаты городской думы Екатеринбурга Юлия Михалкова официально заявила, что ушла из шоу «Уральские пельмени».
Политсовет 00:21
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Происшествия

В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал

В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
Российская газета 07:32
Происшествия

Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро продлили арест

Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:00
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Шоу-бизнес

Марина Федункив после смены имиджа помолодела на 20 лет

OAnews 28 октября в 14:00
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Шоу-бизнес

Мать Риты Дакоты снова выходит замуж

Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
OAnews вчера в 13:17
Происшествия

Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные

Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Российская газета 07:35
Армия и оружие

Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии

Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
Вести.Ru 07:08
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Известия 07:33
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости вчера в 09:30
Авто

Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»

Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.
За рулем вчера в 23:01
Общество

Маткапитал разрешат тратить на покупку авто

9111.ru вчера в 09:19
Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Овны привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А Раков следовательно это не устраивает. Весы и Телец – полные противоположности.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Авто

Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение

Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
HotMurom.ru вчера в 13:06
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В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии

В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии.
Вести.Ru вчера в 23:54
Происшествия

В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши

В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
Общество

Первый канал распек Call of Duty за русофобию

Газета.Ru 06:05
Общество

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
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Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:53
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