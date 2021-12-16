Интерфакс«Лента» покупает онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублейИНТЕРФАКС - Ритейлер "Лента" приобретает онлайн-гипермаркет "Утконос" у своего акционера - "Севергрупп" Алексея Мордашова.Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей, говорится в сообщении "Ленты".ИнтерфаксПриобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, отмечается в сообщении сети.ВедомостиСделку хотят профинансировать за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» сообщили в пресс-службе компании.КомпанияВ мае 2021 года сообщалось, что торговая сеть «Лента» приобретёт ретейлера «Billa Россия» за €215 млн.RT на русскомЧитать далееСвернутьНТВНТВРБКSmotrim.ruКП - Санкт-ПетербургRuposters.ruT24Вечерняя МоскваМоллы.RuForbesGorodche.ruФонтанка.РуАБНРБКЦентральная Служба НовостейРоссийская газетаАлтапрессFBM.ruИзвестияSfera.fmУтроNewsПодробнее о событииДмитрий Шестоперов о поглощении «Утконоса» «Лентой»Коммерсантъ17:41Ретейлер «Лента» купит сеть «Утконос» за 20 миллиардов рублейРИА Новостивчера в 03:58«Лента» купит сервис доставки продуктов «Утконос» за 20 млрд рубРБКвчера в 02:31«Лента» купит онлайн-гипермаркет «Утконос» за 20 млрд рублейВедомостивчера в 02:40Акции «Ленты» взлетели на 9,44 процента на новостях о покупке «Утконоса»Lenta.ruвчера в 03:32«Лента» покупает онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублейИнтерфаксвчера в 04:33Акции «Ленты» на Мосбирже дорожают на 9,5% на новостях о покупке «Утконоса»ТАССвчера в 02:33Показать ещёОценить144Поделиться