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«Лента» покупает онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей

ИНТЕРФАКС - Ритейлер "Лента" приобретает онлайн-гипермаркет "Утконос" у своего акционера - "Севергрупп" Алексея Мордашова.Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей, говорится в сообщении "Ленты".
Интерфакс
Приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, отмечается в сообщении сети.
Ведомости
Сделку хотят профинансировать за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» сообщили
 в пресс-службе компании.
Компания
В мае 2021 года сообщалось, что торговая сеть «Лента» приобретёт ретейлера «Billa Россия» за €215 млн.
RT на русском

Подробнее о событии

Дмитрий Шестоперов о поглощении «Утконоса» «Лентой»
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