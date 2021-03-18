Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Сеть магазинов «Лента» сменит формат

Крупнейшая в России сеть гипермаркетов «Лента» в текущем году поменяет стратегию развития и запустит новый для себя формат магазинов. В 2021 году, заявил генеральный директор компании Владимир Сорокин, «Лента» откроет магазины «у дома».В источнике
Общественная служба новостей
SM News
ПРАЙМ
Lenta.ru
РБК
АБН
Наша версия
ГЛАС.RU
С чего всё началось

«Лента» создаст сеть магазинов нового формата

В рамках реализации новой стратегии «Лента», владелец крупнейшей в России сети гипермаркетов, в 2021 году начнет открывать магазины «у дома». Об этом гендиректор компании Владимир Сорокин заявил в интервью РБК.
РБК03:30

Подробнее о событии

Сеть магазинов «Лента» сменит формат

Общественная служба новостей08:19

Сеть магазинов «Лента» решила сменить формат

Lenta.ru07:39

«Лента» начнет открывать магазины «у дома»

Финансовая газета07:34

«Лента» создаст сеть магазинов абсолютно нового формата

SM News05:39

«Лента» запустит в Петербурге сеть магазинов нового формата

АБН05:31

«Лента» вслед за конкурентами решила развивать магазины «у дома»

Forbes04:57

«Лента» создаст сеть магазинов нового формата

РБК03:30
Интересное

Подповерхностные океаны смогут решить парадокс Ферми

Два больших допущения вкупе с теорией Алана Стерна смогут объяснить этот парадокс, если мы сможем изучить подповерхностные океаны планет Солнечной системы и найти свидетельства существования таких водоемов у экзопланет.
Популярная механикавчера в 10:18

Суд освободил из колонии осужденного за взятки экс-главу Удмуртии Соловьева

«Суд постановил ходатайство осуждённого Соловьева удовлетворить, освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 12 октября 2020 года на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ (освобождение в связи с тяжелой болезнью. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Ведомости09:14

Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на его обвинения

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя в четверг, 18 марта, ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена во вмешательстве в выборы в США, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую дразнилку.
Известия07:36