Крупнейшая в России сеть гипермаркетов «Лента» в текущем году поменяет стратегию развития и запустит новый для себя формат магазинов. В 2021 году, заявил генеральный директор компании Владимир Сорокин, «Лента» откроет магазины «у дома».

С чего всё началось «Лента» создаст сеть магазинов нового формата В рамках реализации новой стратегии «Лента», владелец крупнейшей в России сети гипермаркетов, в 2021 году начнет открывать магазины «у дома». Об этом гендиректор компании Владимир Сорокин заявил в интервью РБК. РБК 03:30